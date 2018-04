Em meio a denúncias, Temer anuncia aumento de 5,67% do Bolsa Família

Em 2017, o governo não reajustou o Bolsa Família.

O presidente queria conceder um aumento de 4,6% como uma maneira de diminuir a sua rejeição, mas a área econômica avaliou que, em meio à crise financeira, não havia espaço orçamentário. O impacto do reajuste seria de R$ 800 milhões.

O último reajuste do Bolsa Família foi de 12,5%, concedido em meados de 2016, logo após a posse do presidente Temer.



O programa beneficia atualmente 14 milhões de famílias, com com renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.



Em agosto, depois de fazer mais uma limpeza nos atendidos pelo programa, extraindo pessoas com renda acima do permitido, o governo incluiu mais 828 mil famílias e anunciou que teria mais uma vez zerado a fila do programa.



Salário mínimo

No pronunciamento, Temer afirma ainda que encaminhou ao Congresso o projeto do novo salário mínimo para 2019, que segundo ele será o maior da história do Brasil.



No último dia 12, o governo propôs um aumento de R$ 48 no valor, de R$ 954 para R$ 1.002. A proposta foi anunciada durante apresentação do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem.