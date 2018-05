Em entrevista, Temer afirma que decidirá candidatura até julho

O presidente afirmou à EBC que não descarta a reeleição; o político também classificou como "pífia" a possibilidade de nova denúncia contra ele

Em entrevista concedida à EBC (Empresa Brasil de Comunicação), o presidente Michel Temer afirmou que deve decidir sobre a tentativa de reeleição até o final de julho. Durante a conversa, o político também comentou a possibilidade de nova denúncia contra ele.



Sobre a candidatura, os jornalistas questionaram sobre atos de hostilidade da população ao visitar o local onde o prédio desabou no centro de São Paulo. Na ocasião ele respondeu: "Não seria este fato que me faria desistir da reeleição. Eu posso não ir para a reeleição na medida em que eu comece a perceber o seguinte: você tem muitos candidatos".



O presidente também foi provocado sobre o pedido de impeachment e possibilidade de nova denúncia. Ao responder, ele demontrou acreditar que uma novo processo certamente será arquivado pelo Congresso Nacional. "As duas denúncias [anteriores] eram pífias. Tão pífias que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados não teve a menor dúvida em rejeitá-las. Rejeitá-las não, impedir que elas prosperassem. Essa suposta terceira denúncia é uma campanha, oposicionista", disse, segundo a publicação.



Na última quinta-feira (4) a filha do presidente, Maristela Temer, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura favorecimento ilícito entre a Presidência e empresas do setor de portos. Temer cumpria agenda da Presidência no momento da oitiva. Ao ser questionado sobre o caso, ele respondeu apenas: "registre o meu sorriso".



Maristela foi convocada para responder questionamento sobre suposto empréstimo recebido do ex-coronel João Batista Lima Filho para reforma em imóvel. O militar é citado como um dos aliados de Temer que teria recebido propina de executivos da JBS.