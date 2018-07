Em despacho, Moro lamenta decisão de ministro que beneficia Dirceu

Dias Toffoli, do STF, concedeu medida cautelar derrubando determinações que haviam sido impostas por juiz de Curitiba

O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância, lamentou nesta terça-feira (3) medida cautelar concedida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que beneficiou o ex-ministro José Dirceu. Na noite de ontem (2), o ministro derrubou todas as medidas de restrições que haviam sido impostas pelo juiz Sérgio Moro contra o petista. Com a decisão do ministro, Dirceu não precisará usar tornozeleira eletrônica, como havia sido determinado pelo magistrado.



A manifestação de Moro foi dada no despacho encaminhado ainda nesta manhã, em comunica o Ministério Público Federal da decisão do STF.



"Lamenta-se que o restabelecimento das medidas cautelares autorizadas previamente pela própria 2ª Turma do STF tenha sido interpretada como "claro descumprimento" da decisão na Reclamação 30.245, quando ao contrário buscava-se cumpri-la", afirmou o juiz.



Além de vetar o uso de tornozeleira eletrônica, como havia sido determinado por Moro, o ministro do STF também suspendeu todas as demais medidas, como a entrega do passaporte a impossibilidade de Dirceu deixar Brasília. Dirceu também estava impossibilidade de conversar com outros réus da operação, o que foi derrubado pelo ministro. De acordo com Toffoli, o juiz Sérgio Moro extrapolou suas competências.



"Com efeito, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em decisão com extravasamento de suas competências, restabeleceu medidas cautelares diversas da prisão, outrora determinadas em desfavor do paciente, à míngua de qualquer autorização deste Supremo Tribunal Federal", escreveu o ministro.



De acordo com a determinação que havia sido imposta por Moro na última sexta-feira (29), Dirceu tinha até esta terça-feira (3) para se apresentar diante do juiz, em Curitiba, para receber uma tornozeleira eletrônica para monitoramento.



Dirceu está em liberdade desde a última quarta-feira (27), por determinação do STF. José Dirceu foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em segunda instância a 30 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-ministro estava preso desde o dia 18 de maio, quando teve determinado o início do cumprimento de sua pena.