Número de candidaturas indeferidas cresceu nas últimas eleições

Ferramenta lançada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), reúne dados de candidatos desde o pleito realizado em 1998 no país

Nas cinco últimas eleições gerais no Brasil, o número de candidaturas indeferidas saltou. Apenas entre os nomes do Legislativo federal e estadual, o total de políticos barrados pela Justiça passou de 43 em 1998 para 2.559 no mais recente pleito, 2014.



Os dados foram organizados em ferramenta divulgada pelo Centro de Política e Economia do Setor Público (CEPESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Chamada de CepespData, o sistema reúne informações sobre votos, coligações e candidatos.



Entre deputados federais estaduais o registro de candidaturas indeferidas cresceu de 18 para 812. Analisando apenas os partidos com a maior bancada, foram barrados 26 políticos do MDB, 24 do PT e 23 do PSDB. Na disputa para os deputados estaduais, o número de registros indeferidos cresceu de 25 para 1.736 entre os cinco pleitos. Já entre os senadores federais, não houve nenhum registro barrado no ano de 1998. Já em 2014, o número total de 11 candidatos impedidos.



Ficha Limpa

O crescimento dos registros de candidatura barrados foram impulsionados pela Lei da Ficha Limpa, que endureceu as exigências, inserindo 14 hipóteses de inelegibilidade. O texto foi aprovado em 2010, mas só começou a valer nas eleições de 2014.



O item considerado o principal para barrar o registro é o refere-se à prestação de contas de exercício de cargos ou funções públicas que foram rejeitadas por improbidade administrativa. A irregularidade está entre as mais comuns julgadas pela Justiça. A ferramenta, no entanto, não especifica todas as motivações. A outra regra de grande impacto é a condenação em segunda instância. A regra, no entanto, permite que o réu, mesmo que preso, chegue a se candidatar por meio de recurso.