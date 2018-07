Em carta para pré-candidato do DF, Lula afirma que falta 'caráter e dignidade' na política

Ex-presidente está preso há mais de 100 dias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

Preso em Curitiba há mais de 100 dias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu uma carta de apoio ao pré-candidato ao Senado Marcelo Neves, do PT do Distrito Federal. "É muito gratificante para o PT ter você como filiado e também por aceitar ser candidato a senador pelo PT", escreveu o petista.



No texto, Lula afirma que a candidatura de Marcelo será muito importante para o país, já que atualmente falta "caráter" e dignidade" na política brasileira. "O Brasil está precisando neste momento de pessoas como você, pois, caráter e dignidade não se compra. Ou temos ou não temos e você tem as duas coisas que mais faltam neste instante da política brasileira. Caráter e dignidade", completou o ex-presidente.



A carta foi encaminhada ao pré-candidato ao Senado pelo DF e lida na última quarta-feira (25) durante o lançamento do nome de Marcelo Neves pelo partido. Para concorrer ao Senado, Neves precisa ainda ter o nome aprovado pelo encontro regional do PT, que ocorrerá no próximo sábado (28).



Além de Marcelo Neves, concorrem às duas vagas de candidato ao Senado o deputado distrital Wasny de Roure, que deve ter o nome confirmado, e Chico Machado, de uma corrente à esquerda no PT.



Confira a integra da carta