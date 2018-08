Em carta, Lula indica que Haddad deve ser vice

Executiva do partido ainda tenta uma última conversa com o PCdoB; nome deve ser indicado ainda neste domingo

Uma carta enviada neste domingo (5) pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva por meio de emissários ao diretório nacional do PT deve colocar fim ao impasse da escolha do vice na chapa do ex-presidente. Preso em Curitiba desde abril, Lula indicou que seu vice na disputa pela Presidência da República deve ser o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.



A executiva do PT, reunida em São Paulo desde a metade da tarde deste domingo (5), ainda não bateu o martelo oficialmente sobre o nome de Haddad. O grupo ainda tenta uma última conversa com os representantes do PCdoB, que têm Manuela D'Ávila como candidata oficializada na disputa. Os petistas tentam convencer a comunista a ser candidata ao Senado em uma chapa com Lula. O debate, contudo, não foi bem recebido pelas lideranças do partido.



Orlando Silva, integrante do PCdoB e ex-ministro do governo Lula criticou a demora do PT em definir a chapa. Ele foi convocado para a reunião na noite deste domingo.



"Cada um tem seu jeito, sua vida. Vou sair da minha casa agora, 22h, domingo, ficar longe de meus filhos que vejo tão pouco, para uma reunião com a direção do PT. Espero que se justifique, né?", escreveu ele em uma rede social.





Até a última sexta-feira (3), o PT não havia confirmado se anunciaria o vice antes do prazo final para o registro da candidatura, que é no dia 15 de agosto. O TSE, no entanto, vem afirmando que o prazo se encerra neste domingo, junto com o período das coligações partidárias.