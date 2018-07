Em carta, Josué Gomes diz que não pode ser vice de Alckmin 'por questões pessoais'

Filho do José Alencar, que foi vice-presidente de Lula, diz contudo, que vai trabalhar pela vitória do tucano

O empresário José Gomes afirmou em carta encaminhada ao PR que não pode ser vice de Geraldo Alckmin (PSDB) por "questões pessoais". O empresário foi indicado pelos partidos do Centrão para compor a chapa do tucano, mas recuou dias após a indicação.



"Fiquei muito honrado com a lembrança do meu nome para integrar a chapa do ilustre Senhor Geraldo Alckmin, na eleição à Presidência da República (...) Por questões pessoais, não posso aceitar. Estou convicto, contudo, de que os partidos unidos neste momento em favor de um Brasil melhor indicarão um candidato vice-presidente capaz de agregar muito mais força eleitoral e conhecimento político do que eu para o cumprimento da importante missão", escreveu.



O nome de Josué foi uma sugestão do PR juntamente com o DEM, PP, PRB e SD, que nesta quinta-feira oficializaram o apoio a Alckmin. Desde o começo da semana, o empresário já havia afirmado que não aceitaria a indicação, mas ainda não havia oficializado ao PR à decisão.



Na carta, o empresário afirma que seguirá trabalhando pela eleição do tucano, enterrando com isso pretenções de aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o queriam na chapa.



"A aliança de apoio a Geraldo Alckmin, a quem admiro e respeito é escolha acertada e lúcida. Trabalharei por sua vitória, que será também a vitória do Brasil", afirmou.



Leia a carta na íntegra