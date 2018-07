Em carta de apoio a Meirelles, Temer defende a continuidade de seu governo

'Não precisamos de salvadores da pátria, inventores da roda. Precisamos de alguém experiente', disse o presidente no comunicado

O presidente da República, Michel Temer (MDB) divulgou nesta terça-feira (31) uma carta em apoio à candidatura de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, para o Planalto. O comunicado foi escrito em tom de continuidade da sua própria política de governo, assim como nota divulgada pelo partido na sexta-feira (27), citando as reformas feitas no último ano.



"Você sabe e conhece as reformas que foram feitas no país. Não só na economia. Não só os juros, a inflação, mas a situação das empresas estatais, a realidade da educação, meio ambiente e da saúde. [...] Neste trajeto foi importantíssima a ação da equipe que conduziu a economia com todo meu apoio", escreveu.



Temer afirma na carta que foi necessário lançar um nome do MDB nas eleições deste ano. "No momento em que se aproximam as convenções partidárias, nós chamamos o Meirelles. Fizemos isso porque é importante ter um candidato

a presidente da República. Será importante para nossos candidatos a deputado estadual e federal, para senador e governador, ver o 15 do nosso MDB na disputa nacional", afirmou.



O presidente ressaltou a gerência do pré-candidato. "Chamar o Meirelles é reconhecer o trabalho de um profissional

que teve sucesso na iniciativa privada, dirigiu um dos maiores bancos internacionais do mundo. Foi eleito deputado federal em 2002, mas foi chamado para presidir o Banco Central num momento delicado de nossa economia. E foi exitoso. Agora, novamente foi chamado para enfrentar uma forte recessão. De novo, venceu", defendeu.



'Salvador da pátria'

Temer reafirmou ainda na carta o posicionamento que vem afirmando para driblar a rejeição do governo, com foco na experiência. "Faço um alerta: nós não precisamos de salvadores da pátria, inventores da roda. Precisamos de alguém experiente que saiba o que fazer. E o Meirelles sabe. Já provou isso. Nós precisamos é desse otimismo cívico que o MDB já mostrou que pode oferecer ao Brasil e que continuará fazendo", escreveu.



Anteriormente, Temer discorreu sobre o apoio que o partido tem dado em outros projetos em governos anteriores. "Durante muito tempo, apoiamos outros governos. No Plano Real, ajudamos a eliminar a inflação que era um flagelo para o povo. Na implantação dos programas sociais, auxiliamos na implementação de medidas que visam corrigir distorções e ajudar a combater as injustiças de nossa sociedade", lembrou.