Em carta aberta, MDB defende a continuidade do projeto político desenvolvido por Temer

O MDB lançou, nesta sexta-feira (27), uma carta aberta à nação em que confirma o nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles na corrida presidencial. O texto, assinado pela executiva nacional da sigla, afirma que o partido não teve tempo para implementar plenamente suas propostas.

"Daí a decisão de lançar a candidatura de Henrique Meirelles à Presidência da República. Na encruzilhada em que nos encontramos, é tentador tomar a via mais curta, propondo soluções fáceis para problemas complexos. Que ninguém espere isso de nós."

Sem citar as divergências partidárias em torno do nome de Meirelles, a carta afirma que o país não quer ir "para a direita, nem para a esquerda" e exorta a militância a defender a proposta "para o encontro com o futuro". Por fim, afirma que "Henrique Meirelles será o primeiro presidente da República do MDB eleito pelo voto direto".