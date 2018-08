Em carta a militantes, Lula diz que a 'democracia está ameaçada'

Ex-presidente da República foi confirmado hoje como candidato do PT ao Palácio do Planalto; preso em Curitiba, ela não participou da convenção

Sem estar presente na convenção nacional do PT que o aclamou como candidato da legenda à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma carta aos quase dois militantes que o aclamaram candidato neste sábado, em São Paulo. Lula está preso em Curitiba deste o dia 7 de abril, Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex do Guarujá.



"Hoje a democracia está ameaçada. Agora temos uma eleição de cartas marcadas e exclui o nome que está a frente nas pesquisas. Querem inventar uma democracia sem povo", afirmou Lula, em carta lida pelo ator Sérgio Mambert.



Desde que o PT foi fundado, há 38 anos, esta é a primeira que o ex-presidente não está presente em uma convenção do partido. Da cadeia, Lula ajudou a elaborar e aprovou o plano de governo que será defendido por ele na campanha, se tiver o registro da candidatura permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na última quinta-feira (2), em despacho, o presidente TSE Luiz Fux afirmou em decisão proferida considera o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inelegível. O comentário consta em despacho que rejeitou um pedido protocolado por um cidadão para que o órgão barrasse imediatamente a candidatura do petista. Segundo magistrado, o pedido de impugnação não foi feito da maneira correta.



"Essa é a primeira vez em 38 anos que eu não participo pessoalmente de um encontro nacional do partido. Mas vocês me representam. Nós construímos a mais importante força política, porque nascemos da base e nunca nos afastamos do povo [...]Transformamos o Brasil. Vencemos a fome e a miséria. Provamos que é possível fazer diferente", afirmou o candidato.



De acordo com o ex-presidente, esse é um momento de responsabilidade dos militantes do partido com a campanha. "Esse encontro talvez seja um dos mais importantes. Temos uma enorme responsabilidade de conduzir essa luta sem trégua. A Vitória depende do empenho de cada um de nós. Gostaria de estar aí e agradecer pessoalmente por manter aceso o espírito do PT mesmo nos dias difíceis. Nosso reencontro virá pela vontade do povo brasileiro", afirmou Lula.



Vice

A convenção foi comandada pelos dirigentes nacionais da legenda. Cerca de 600 delegados devem votar para reafirmar a candidatura do Lula. A expectativa é que o partido ainda não anuncie o nome do vice neste sábado, apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmar que a chapa deve estar completa até este domingo (5), quando encerra o prazo para as convenções partidárias. Um dos nomes mais cotados é o de Manuela D'Ávila (PCdoB). No entanto, a definição deve ficar para o prazo judicial que segue até 15 de agosto.