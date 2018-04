Em Brasília, militantes protestam em frente à Rede Globo

Grupo, contrário à prisão do ex-presidente Lula, reúne cerca de 500 pessoas. Até o momento, protesto acontece de maneira pacífica

Manifestantes contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizam ato em frente à sede da Rede Globo, nesta sexta-feira (6), em Brasília. O grupo reúne cerca de 500 manifestantes. Os participantes se concentraram em frente ao Conic, área central do Plano Piloto, e seguiram a pé até o início da W3 Norte.



Os militantes são contrários à decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou na tarde da última quinta-feira (5) a prisão do ex-presidente Lula. O petista foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a cumprir 12 anos e um mês de detenção pelo crime de corrupção no caso do tríplex no Guarujá (SP).



Apesar de a ordem de prisão ter definido um prazo para que Lula se apresentasse à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba até 17h desta sexta-feira (6), o ex-presidente permanece em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde aguarda a definição dos procedimentos a serem tomados em relação ao despacho de Moro. Lula está na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.



A Polícia Militar precisou fechar as pistas de acesso ao prédio da emissora. Neste momento, 12 policiais da cavalaria, seis da Rotam e quatro do Patrulhamento Tático Móvel realizam a segurança no local. Três viaturas do 3º Batalhão de Polícia Militar também acompanham o grupo.



De acordo com informações do porta-voz da PM, capitão Michello Bueno, até 21h desta sexta-feira (6) nenhuma ocorrência havia sido registrada.