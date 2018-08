Em 4 anos, número de eleitores cresce 3,14% no Brasil

Uma das principais informações divulgadas com o levantamento foi o crescimento no número de eleitores no exterior, que subiu 41,3% na comparação com quatro anos antes. Eram 354.184 aptos para votar em 2014 e 500.727 agora.

O número de eleitores no Brasil aumentou 3,14% nos últimos quatro anos, saltando de 142.822.046 aptos a votar em 2014, para 147.302.354 neste ano. os dados foram divulgados nesta quarta-feira (1º) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).Os eleitores estão distribuídos pelos 5.550 municípios do país e em 171 localidades de 110 países.De acordo com dados do TSE, 1.409.774 eleitores estão com os direitos políticos suspensos e não poderão votar nem se candidatar no processo que acontece em outubro deste ano.