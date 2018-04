Em 20 dias de prisão, Lula teve ao menos sete pedidos de visitas negados pela Justiça

Ex-presidente só conseguiu ver senadores devido a uma articulação da comissão; familiares estiveram duas vezes com Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o último dia 7, já teve ao menos sete pedidos de visitas negados pela Justiça Federal do Paraná. Os pedidos foram feitos desde desde que o petista começou a cumprir pena, e foram todos negados pela juíza Carolina Lebbos.



Neste período, Lula só recebeu visitas diárias dos advogados, duas vezes dos familiares e uma dos integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Todas os demais pedidos feitos à Justiça foram negados. Além de políticos e amigos pessoais, como o músico e compositor Martinho da Villa, a magistrada não permitiu também a visita de médicos ao ex-presidente. Nem mesmo a ex-presidente Dilma Rousseff e o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel tiveram autorizada a entrada.



Diante da leva de pedidos - e para evitar novas solicitações que têm sido protocolados ao longo das semanas - a magistrada determinou que novos pedidos e visitas devam ser feitas diretamente à Polícia Federal, que é a entidade responsável pela custódia do petista. A Justiça só irá avaliar os pedidos após deliberação da polícia.



Lula cumpre pena em uma sala maior, que fica isolada dos demais presos que estão detidos no complexo da Polícia Federal. Nem mesmo o banho de sol do ex-presidente ocorre no mesmo horário dos demais. Segundo a Polícia, a espécie de isolamento é uma questão de segurança, já que Lula está detido no mesmo lugar que o ex-ministro Antônio Palocci e que Léo Pinheiro, ex-direror da OAS. O ex-presidente tem direito a uma televisão, mas teve negado o pedido para a instalação de aparelhos de ginástica, que havia sido feito por seus advogados.



Drible

Em uma articulação conjunta com a Comissão de Direitos Humanos do Senado, um grupo de políticos ligados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu driblar a Justiça e visitar o político na prisão no útimo dia 17. A manobra foi possível por ter sido uma diligência aprovada pelo plenário da comissão e, por isso, a Justiça não pode negar a visita dos senadores. Com isso, membros titulares foram trocados e apenas apoiadores do ex-presidente estiveram na visita. Na semana seguinte, a magistrada não autorizou visita semelhante que seria feita por deputados da Comissão de Direitos Humanos.