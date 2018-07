Eliseu Padilha assume ministério do Trabalho

Ministro da Casa Civil assume interinamente o cargo, Helton Yomura foi demitido após ser afastado pelo STF

O ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai assumir interinamente o comando do Ministério do Trabalho no lugar de Helton Yomura, que foi afastado do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O titular da pasta foi afastado nesta manhã por suspeita de irregularidades na concessão de registros sindicais na pasta. O pedido de demissão foi feito pelo próprio Yomura e aceito pelo Planalto.



"O presidente Michel Temer recebeu e aceitou o pedido de exoneração do ministro do Trabalho, Helton Yomura. O presidente agradeceu sua dedicação à frente da pasta", diz a nota.



O afastamento do ministro foi pedido pela PF e autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Registro Espúrio no Supremo Tribunal Federal (STF). "Além das buscas, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, serão impostas aos investigados medidas cautelares consistentes em proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os demais investigados ou servidores da pasta, bem como a suspensão do exercício do cargo", diz a nota da PF.



A Operação Registro Espúrio teve início em maio e investiga uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo ministério. Segundo as investigações, os registros eram concedidos mediante pagamento.