Eduardo Jorge será vice de Marina Silva

A aliança entre eles deve ser anunciada neste sábado, na convenção que vai sacramentar o nome de Marina Silva na disputa

A Rede Solidariedade, partido da pré-candidata à Presidência da República Marina Silva, fechou aliança nesta quinta-feira (2) com o Partido Verde. Com a aliança, o ex-deputado Eduardo Jorge será vice na chapa encabeçada por Marina Silva.



Eduardo Jorge e Marina Silva foram concorrentes na eleição passada, quando ambos disputaram a Presidência. A aliança entre eles deve ser anunciada neste sábado, na convenção que vai sacramentar o nome de Marina Silva na disputa.



Ex-integrante do PT, assim como Marina Silva, Eduardo Jorge se candidatou ao Palácio do Planalto em 2014 pelo PV. No segundo turno daquele ano ele apoiou o tucano Aécio Neves. Nas redes sociais, Marina Silva comemorou a decisão.



"Feliz por esta tão importante decisão. Obrigada @EduardoJorge43 e @partidoverde. 2018 chegou!", afirmou.