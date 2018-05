Eduardo da Fonte se torna réu na Operação Lava Jato

O STF decidiu que o caso deve ser julgado com foro privilegiado

A maioria da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou denúncia contra o deputado federal Eduardo da Fonte (PP/PE). Ele é investigado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na ocasião, os ministros também decidiram manter o processo na Corte, respondendo a questionamento da Procuradoria-Geral da República (PGR).



De acordo com a denúncia, o deputado Eduardo Fonte recebeu R$300 mil da contrutora UTC Engenharia de forma ilícita para a campanha eleitoral de 2010. Pelo menos R$100 mil foi pago em espécie. Em troca, o político e o ex-executivo da Petrobras, Djalma Rodrigues, teriam favorecido a empresa em contratos da Petrobras.



O ministro relator, Edson Fachin, considerou que ao analisar o aceitamento da denúncia, a Corte entende que pode manter o foro privilegiado de parlamentares reeleitos que tenham cometido o crime em outro mandato, com relação ao cargo atual.



O julgamento especificou a restrição do foro privilegiado de parlamentares, aprovado na última semana. Pelo novo entendimento da Corte, só possuem a prerrogativa os senadores e deputados que cometeram crimes durante o mandato e com relação às atividades do cargo.