Eduardo Bolsonaro diz que 'Ustra não é torturador' e o compara a Moro

O filho do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), define como 'missão patriótica' a conduta de ambos, além da advogada Janaína Paschoal

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) saiu em defesa do coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos torturadores na ditadura. O filho do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), comparou a conduta do militar com a do juíz federal Sérgio Moro e a advogada do impeachment, Janaína Paschoal, na realização de uma "missão patriótica".





Ustra n foi torturador, ele apenas cumpriu sua missão patriótica contra os mesmos esquerdopatas hj combatidos por tdos q querem um Brasil honesto, como é o caso de Janaína, Moro, Bolsonaro e tantos outros. Patriotas sempre serão demonizados pela esquerda.https://t.co/ifJl0chSZF — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 23 de julho de 2018

Coronel Ustra é acusado de cerca de 500 casos de tortura e 40 assassinatos. O nome do militar já havia sido homenageado anteriormente por Jair Bolsonaro, durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016."Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim", disse o deputado na ocasião.Bolsonaro foi confirmado como candidato à Presidência da República em convenção nacional do PSL realizada no último domingo (22). O nome de Janaína Paschoal é cotado como vice para a formação da chapa.