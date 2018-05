Eduardo Azeredo se entrega à polícia

Ex-governador de Minas Gerais chegou a ser considerado foragido; ele foi condenado em segunda instância a 20 anos e um mês de prisão

Depois de ser considerado foragido, o ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB) se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (23). O tucano teve o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesta terça-feira (22), após desembargadores rejeitarem o último recurso de Azeredo na segunda instância da justiça mineira.



Na manhã desta quarta, policiais estiveram em frente ao prédio onde mora o ex-governador, no bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Os advogados negociavam a entrega do político, mas desde ontem à noite não haviam mais sido localizados. Eduardo Azeredo ficará preso no quartel dos Bombeiros.



O ex-governador foi condenado em segunda instância a 20 anos e um mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, no mensalão tucano, em agosto passado. A condenação em primeira instância foi em 2015.