'É uma questão de hierarquia', diz Bretas sobre Gilmar Mendes

Na última sexta-feira (22) o ministro do STF mandou soltar o doleiro Marcelo Rzezinski, preso na Operação "Câmbio, Desligo"

Após ter mais de 20 determinações de prisão revistas pelo ministro Gilmar Mendes, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, afirmou que não se sente frustrado. Ele comentou o tema com jornalistas nesta segunda-feira (25), após audiência da Operação Unfair Play.



"Eu não me sinto frustrado. Me sinto feliz, porque o Judiciário está funcionando. Não tenho o que reclamar. É uma questão de hierarquia", disse Bretas.



A mais recente concessão de liberdade foi dada ao doleiro Marcelo Rzezinski, preso no âmbito da operação "Câmbio, Desligo" - um desdobramento da Lava Jato - que apura desvios de recurso público no governo do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o esquema, chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral, chega a R$12 milhões entre 2011 e 2017.



Na caso, Gilmar Mendes entendeu que o regime de reclusão não se aplica pelas características e período desde o ocorrido. "Os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça. Os fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. Teriam acontecido em 2013-2014", escreveu na decisão.



Conflito

No início de junho, Gilmar Mendes mandou soltar o ex-presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) Orlando Diniz. Na ocasião, Bretas enviou um ofício ao magistrado do Supremo, ressaltando a gravidade dos crimes.



"Os casos que envolvem corrupção de agentes públicos têm enorme potencial para atingir, com severidade, um número infinitamente maior de pessoas, bastando, para tanto, considerar que os recursos públicos que são desviados por práticas corruptas deixam de ser utilizados em serviços públicos essenciais, como saúde e segurança públicas e, no caso específico, educação", escreveu Bretas no documento.



No dia seguinte, Gilmar Mendes soltou mais um preso, desta vez o doleiro Antônio Claudio Albernaz, preso também na Operação "Câmbio, Desligo".



Com informações da Agência Brasil