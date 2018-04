Dois ex-governadores têm processos remetidos à primeira instância

Nesta segunda-feira (16), a competência sobre as investigações ligadas aos processos de dois ex-governadores - Beto Richa (PSDB), do Paraná, e Marconi Perillo (PSDB), de Goiás - voltarão à primeira instância da Justiça Federal. Ambos deixaram os cargos nos Executivos locais para concorrer nas eleições de 2018. Com a perda do foro privilegiado, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma manifestação para que os processos retornassem para as primeiras varas. Pedido acatado pelos relatores dos dois casos.

Entretanto, apesar da expectativa de que os processos tenham tramitação mais célere nas primeiras instâncias da Justiça, o prazo de seis meses até as eleições de outubro pode ser pouco para garantir que haja condenação. Outro fator determinante é que, no caso da Lei da Ficha Limpa, um candidato só se torna inelegível após a condenação em segunda instância. O que deixa um possível veto às campanhas dos políticos que respondem a processos ainda mais difícil.



Todo esse cenário foi traçado pelo especialista político Antônio José Barbosa, da Universidade de Brasília, que ressaltou ainda os diversos recursos que podem ser apresentados pelas defesas dos políticos. Outro ponto citado por Barbosa é que a troca entre as instâncias demanda tempo dos juizes e ministros que precisam reanalisar cada caso, às vezes, por mais de uma vez.



"O processo judicial no Brasil é terrível", ponderou o professor, acrescentando :"Do jeito que está hoje, no Brasil, se houver recurso no STJ, ainda vai para o Supremo Tribunal Federal. E isso é que precisa ser alterado".



O processo ligado ao ex-governador Beto Richa segue para a Justiça Federal do Paraná - para onde a maioria dos inquéritos e ações penais no âmbito da Operação Lava Jato tem sido direcionada. Já o inquérito que Marconi Perillo responde foi enviado à Justiça Federal do estado de Goiás.



Mas é importante lembrar que os ex-governadores só retomarão o foro caso consigam se reeleger para os cargos públicos pelos quais se candidataram na corrida eleitoral de 2018. Em outro cenário, ambos continuarão a ser investigados pelas primeiras instâncias da Justiça. Outros dois ex-chefes de Executivos estaduais - Confúcio Moura (MDB), de Rondônia, e Raimundo Colombo (PSD), de Santa Catarina - também correm o risco de terem seus processos destinados às primeiras instâncias.





Imputações

A maioria é investigado por suposto pagamento de caixa dois nas campanhas eleitorais de 2014, como é o caso de Raimundo Colombo. Mas a denúncia que teve tramitação nos últimos dias é de 2009, quando Richa foi acusado por desvio de finalidade de uma verba de R$ 100 mil do governo federal.

Enquanto isso, Confúcio Moura responde por crime contra a ordem tributária, dispensa ilegal de licitação e concussão - quando um agente público se utiliza do cargo para conseguir vantagem indevida. Já Marconi Perillo responde por crime eleitoral e corrupção passiva.