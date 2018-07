Dodge recorre da decisão que concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu

De acordo com a Procuradora, há omissão e contradição na decisão do STF que suspendeu a execução da pena do ex-ministro

A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge apresentou na última segunda-feira (30), um recurso contra decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que em junho concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu. No documento, Dodge argumenta que há omissão, obscuridade e contradição na decisão que suspendeu a execução provisória da pena.



José Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato. O ex-ministro começou a cumprir a pena em maio deste ano.



Ao STF, Raquel Dodge apontou problemas na origem do pedido, que, segundo a procuradora, não usou os meios previstos na lei processual penal. "In casu, todavia, José Dirceu resolveu se valer de meio processual absolutamente exótico ao sistema legal [...]", afirma.



A procuradora argumenta, ainda, que o pedido foi levado à julgamento sem que o Ministério Público Federal fosse intimado a se manifestar sobre o caso. A procuradora aponta omissão na observação do contraditório e da ampla defesa. Segundo Dodge, o julgamento apresenta vícios com relação às regras processuais e à fundamentação adotada pela Segunda Turma.



O processo

José Dirceu foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) a 30 anos e 9 meses de prisão, no âmbito da Operação Lava Jato, acusado dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal (MPF) apontou 129 atos de corrupção ativa e 31 atos de corrupção passiva, entre os anos de 2004 e 2011.



De acordo com os promotores, empresas terceirizadas contratadas pela Petrobras pagavam uma prestação mensal para Dirceu por meio de Milton Pascowitch, lobista e um dos delatores da Lava Jato. Para o MPF, foi assim que o ex-ministro enriqueceu.



O ex-ministro chegou a ficar preso no Paraná entre agosto de 2015 e maio de 2017, quando conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) um habeas corpus para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade – mas com monitoramento por tornozeleira eletrônica.