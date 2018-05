Dodge pede que o STF esclareça regra de foro privilegiado

Em questão de ordem, a Procuradoria-Geral da República solicita que o Supremo defina a instância que deve julgar dois denunciados

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a definição da instância judicial que deve julgar denúncia do deputado federal Eduardo da Fonte (PP/PE) e o ex-executivo da Petrobras Djalma Rodrigues. A questão de ordem foi enviada nesta segunda-feira (7) e busca esclarecer a nova regra de foro privilegiado.



O foro para parlamentares ficou restrito a crimes cometidos no exercício do mandato e em função dele. A denúncia contra o deputado e o executivo deve ser analisada pela Segunda Turma do STF nesta terça-feira (8). A PGR pede que a questão seja definida antes do julgamento.



Os investigados pela Procuradoria estão em um caso específico. De acordo com a procuradora-geral, Raquel Dodge, não ficou claro o entendimento sobre a situação na discussão sobre o foro. "É preciso decidir como a decisão do Plenário se aplicará à conduta praticada por parlamentar em uma dada legislatura, que se relaciona às funções desempenhada por ele; o qual, reeleito, neste momento exerce função parlamentar em uma nova legislatura", justifica no documento.



Caso o STF decida que o caso, por anteceder o mandato atual, deve ser encaminhado para instância superior, a PGR recomenda o envio à 13ª Vara Federal de Curitiba, que julga os casos da Lava Jato.



De acordo com a denúncia, o deputado Eduardo Fonte recebeu R$300 mil da contrutora UTC Engenharia. Parte do valor, R$100 mil foi pago em espécie e o restante usado na campanha eleitoral 2010. Em troca, ele e Djalma teriam favorecido a empresa em contratos da Petrobras.