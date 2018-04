Dodge pede acesso a materiais apreendidos na casa de Loures e coronel Lima

Ambos são apontados nas investigações como intermediários de suposto esquema de propina envolvendo o presidente Michel Temer

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) inclua no inquérito que investiga o presidente Michel Temer os materiais apreendidos nas buscas realizadas nas casas do coronel João Baptista Lima Filho e do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. O pedido foi protocolado no dia 9 de abril.



O processo trata da suspeita de esquema de propina com empresas do setor portuário. O inquérito apura suposta negociação entre Temer e a empresa Rodrimar pela assinatura de medida provisória que ampliou o prazo de concessões no setor. Loures e coronel lima são apontados como intermediários do presidente.



De acordo com informações da PGR, foram realizados 10 mandados de busca e apreensão que incluem endereços dos aliados de temer e de empresários.



Rocha Loures está em prisão domiciliar desde junho de 2017. Já Coronel Lima chegou a ser intimado a prestar depoimento no âmbito da Operação Skala, mas não compareceu alegando impossibilidade física e psicológica.