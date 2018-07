Dodge manifesta-se contra retorno de deputado federal João Rodrigues ao trabalho

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou documento ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso pedindo que reconsidere decisão liminar favorável ao deputado federal João Rodrigues (PSD/SC).

Condenado a cumprir pena por fraude à licitação, o parlamentar alegou à Justiça estar sendo mantido em estabelecimento inadequado ao regime semiaberto, o que o impedia de trabalhar. Rodrigues estava confinado com presos do regime fechado, como é o caso do ex-senador Luiz Estevão, com o qual dividia a cela.

Em cumprimento à decisão do ministro Roberto Barroso, no início de junho, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a transferência de Rodrigues à unidade compatível com o regime semiaberto, além de autorizar o exercício das atividades parlamentares. Porém, a procuradora-geral da República destaca que a Vara de Execuções Penais o encaminhou à ala que abriga os presos vulneráveis, independentemente do regime cumprido.

"É, portanto, falaciosa a alegação do reclamante no sentido de que está recolhido junto a presos em regime fechado, na medida em que não esclarece as peculiaridades da ala em que se deu seu encarceramento", afirma a procuradora.

A Vara de Execuções Penais também havia negado o pedido de trabalho externo de Rodrigues, decisão só revertida com a liminar do STF. Ele foi reconduzido ao cargo em 11 de junho passado, mas, para a procuradora-geral, embora haja, em princípio, plena compatibilidade entre o trabalho externo e o regime semiaberto, "a concessão do benefício não é automática: não é possível relacionar o indeferimento do benefício com violação do regime de cumprimento de pena".



Dodge acrescenta que a decisão questionada "teve por foco a incompatibilidade entre o exercício da atividade de parlamentar e a possibilidade concreta de fiscalização do benefício por parte do empregador ou por parte de autoridade pública".