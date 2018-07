Dodge indica que vai recomendar impugnação da candidatura de Lula

Procuradora-Geral da República assinou nesta sexta-feira (27) uma série de normativas eleitorais que devem ser seguidas pelos procuradores da República e promotores públicos em relação ao registro das candidaturas

A procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, assinou nesta sexta-feira (27) uma série de normativas eleitorais que devem ser seguidas pelos procuradores da República e promotores públicos em relação ao registro das candidaturas, que podem ser feitas até o dia 15 de agosto. De acordo com a procuradora-geral, a ordem é para que todos os pedidos de candidatura de políticos que estejam condenados pela Justiça sejam impugnadas. Com a decisão de Dodge, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência pelo PT, que cumpre pena em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deve ser vetada pelo Ministério Público.

"A instrução normativa orienta que todos os procuradores e promotores e procuradores ajuízem ação de impugnação ao registro de candidatura, no sentido de sempre que estiverem presentes requisitos como condenação por decisão transitado em julgado, ou proferida por órgão judicial colegiado", afirmou a procuradora.

Questionada sobre a normativa seria usada por ela própria, responsável por autorizar os registros das candidaturas à Presidência da República, Dodge foi enfática.

"A nossa orientação é de dar o tratamento uniforme a todas essas questões, qualquer que seja o cargo disputado pelo candidato. Não há candidaturas específicas ainda registradas, e nossa atuação será revelada no momento da atuação judicial. O que estamos anunciando é a forma de fazer valer, o que incluí as hipóteses de considerar inelegível o candidato condenado por órgão colegiado, ainda que a decisão não tenha transito em julgado", afirmou a PGR.



Ficha Suja

A Procuradoria-Geral da República ainda afirmou que, em caso de candidato ficha suja, o Ministério Público Federal (MPF) vai pedir o ressarcimento ao erário dos recursos públicos usados por candidatos inelegíveis nas eleições deste ano.



"Recursos públicos só podem ser usados por candidatos elegíveis", afirmou a procuradora-geral em entrevista a jornalistas na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília.



De acordo com ela, candidatos inelegíveis terão de devolver os recursos: "Os inelegíveis que usarem recursos públicos nas suas campanhas terão que devolver."