Dodge defende que a pena de Lula deve 'se aproximar da máxima'

Em um documento de 80 páginas, a procuradora-geral da República se manifestou contra pedido de liberdade ao ex-presidente

A procuradora-geral da República Raquel Dodge, apresentou o parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) recomendando a rejeição de um pedido de suspensão da sentença contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do tríplex do Guarujá. Em uma manifestação de 80 páginas, ela considera que o caso de Lula merece a pena "máxima".



"É preciso compreender que a lei tem parâmetros mínimos e máximos, pois as condutas ostentam graus de censura. Se há um caso na história em que as penas deveriam se aproximar da máxima, é este", escreveu Dodge na documento à petição da defesa nesta terça-feira (31).



Ao longo do texto, Dodge defende que seja mantida a sentença de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A procuradora afirma que Lula "elegeu-se em virtude de sua retórica de probidade e retidão" e ainda que "demonstrou desprezo aos ideais republicanos".



No documento no qual os advogados pedem a anulação da condenação, a defesa cita que o ex-presidente é pré-candidato à Presidência da República e que a prisão está impedindo o exercício de seus direitos políticos, os quais defendem não haver impedimentos para o pleno exercício mesmo após a condenação em segunda instância.



O recurso dos advogados estava na pauta da Segunda Turma do STF, a mesma que concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu. O relator, Edson Fachin, encaminhou o pedido da defesa para análise do Plenário, o que pode ocorrer ainda em agosto.