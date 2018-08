Doações não batem 1% da campanha de Dilma em 2014

Total arrecadado pelos presidenciáveis chegou a ser gasto em apenas um evento promovido por partidos fora da eleição

O grupo de oito presidenciáveis que lançou plataforma aberta de crowdfunding, a chamada ‘vaquinha virtual’, somou pouco mais de R$1 milhão em arrecadação após mais de dois meses de campanha. O valor não chega nem a 1% dos R$350 milhões gastos pela ex-presidente Dilma Rousseff na reeleição, em 2014.



A modalidade de financiamento coletivo é uma novidade nas eleições majoritárias deste ano. A medida foi incorporada após a proibição das doações de empresas à campanhas eleitorais. Há um limite diário de R$ 1064,10 por CPF. Valores superiores devem ser enviados como transferência bancária direta ao pré-candidato ou partido.



Entre os 15 pré-candidatos, 10 lançaram uma plataforma de financiamento coletivo. As páginas de Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB), não disponibilizam o valor total já arrecadado.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o recurso, com R$448 mil, e 4,7 mil apoiadores. Em segundo está João Amoêdo (Novo), que levantou R$265 mil de 2 mil doações. Ambos não indicaram uma meta de arrecadação.



A pré-candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, lançou plataforma em meados de julho e chegou a 83% da meta, de R$200 mil, com R$165 mil.



Fundo eleitoral

Os partidos contam com valores do Fundo Eleitoral e Partidário, que somam R$2,5 bilhões a serem divididos às 35 legendas. O limite para gasto na campanha de cada presidenciável é de R$70 milhões para o primeiro turno e R$ 35 milhões no segundo turno.



Conforme a prestação de contas apresentada pelos partidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação à 2017, todas as siglas registradas no país gastaram R$7,1 milhões apenas com eventos promocionais ao longo do ano, fora do período eleitoral. As notas fiscais de ocasiões de grande porte envolviam valores entre R$40 mil e R$ 139 mil.