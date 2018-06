Dirceu tem até terça-feira (3) para colocar tornozeleira eletrônica

Ex-ministro cumpre prisão domiciliar desde quarta-feira (27), depois de liminar concedida pelo STF

O ex-ministro José Dirceu, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, tem até a próxima terça-feira (3) para se apresentar diante do juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, para receber uma tornozeleira eletrônica para monitoramento. A decisão do magistrado, que é responsável pela operação Lava Jato em primeira instância, foi publicada na tarde desta sexta-feira (29).



Dirceu está em prisão domiciliar desde a última quarta-feira, horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) conceder medida cautelar suspendendo a execução da pena do ex-titular da Casa Civil. A maioria do colegiado acompanhou o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, que conferiu liminar determinando a liberação do petista.



José Dirceu foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em segunda instância a 30 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-ministro estava preso desde o dia 18 de maio, quando teve determinado o início do cumprimento de sua pena.



Passaporte

Além da tornozeleira eletrônica, Moro também determinou que o petista fique proibido de deixar Brasília, onde cumpre pena. José Dirceu também está proibido de manter contato com outros réus, e terá de fazer a entrega do passaporte em juízo.



"A reativação das medidas cautelares se impõe diante da suspensão da execução provisória e restabelecimento do status quo anterior. Ademais, condenado José Dirceu de Oliveira e Silva a penas elevadas, a prudência recomenda-se o monitoramento eletrônico para proteger a aplicação da lei penal", escreveu Moro na decisão.