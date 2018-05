Dirceu tem até às 17h desta sexta para iniciar nova pena

Ex-nome forte do PT teve a prisão decretada após ter recurso negado pelo TRF4; ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão

Um dos nomes mais tradicionais das fileiras petistas, o ex-chefe da Casa Cvil José Dirceu tem até às 17h desta sexta-feira (18) para ficar em liberdade. Esse foi o horário determinado pela juíza federal substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara de Curitiba, que na noite de ontem determinou o retorno de Dirceu à prisão.



A decisão foi publicada às 19h16, poucas horas depois de o Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região (TRF) negar por unanimidade, aos embargos de declaração em embargos infringente. O ex-ministro do governo Lula foi condenado há mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que investigou as irregularidades na diretoria de Serviços da Petrobras, que era encabeçada por Renato Duque, já preso.



Dirceu é acusado de ter recebido R$ 12 milhões em propina da Engevix, por meio de contratos superfaturados com a diretoria de serviços da Petrobras. A defesa de Dirceu nega as acusações e considerou a ordem de prisão como um fato "desnecessário.

Ontem, tão logo foi divulgada a decisão do TFR4, a própria defesa do petista informou à Justiça que não seria necessário a Polícia Federal ir até a casa do petista porque ele mesmo iria se entregar. O ex-deputado vai se apresentar na na carceragem da Polícia Federal de Brasília.



De acordo com a decisão, tão logo se entregue à Polícia Federal em Brasília Dirceu será transferido para o Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba. É lá que estão presos outros detentos condenados pela Operação Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também condenado na Lava Jato, cumpre pena em Curitiba, mas na sede da Polícia Federal.



Domiciliar

Dirceu estava em liberdade desde maio do ano passado, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), quando conseguiu um habeas corpus para responder em liberdade. A primeira prisão pelos crimes da Lava Jato foi em 2015, por ordem do juiz federal Sérgio Moro. Em prisão domiciliar, Dirceu cumpria medidas como o uso de tornozeleira.