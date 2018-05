Dirceu se entrega e já está na Penitenciária da Papuda

Justiça determinou que o ex-ministro se entregasse até às 17h desta sexta-feira; defesa já ingressou com recursos junto às cortes superiores

O ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu já se entregou à Polícia Federal para o começo da pena. Segundo o advogado do petista, Roberto Podval, Dirceu já fez exame de corpo de delito e está sendo levado para a Penitenciária da Papuda.



"Ele já esteve na sede da Polícia,passou pelo IML e está na Papuda", afirmou o advogado.



A determinação da Justiça é de que Dirceu cumpra a pena em Curitiba, como foi determinado pela juíza federal substituta Gabriela Hardt, substituta do juiz federal Sérgio Moro. Mas, de acordo com o advogado de Dirceu, houve um pedido para que ele fique em Brasília, cidade onde mora sua família.



"Provavelmente ficará em Brasília", afirmou o advogado.



O ex-ministro do governo Lula foi condenado há mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que investigou as irregularidades na diretoria de Serviços da Petrobras, que era encabeçada por Renato Duque, já preso. Dirceu é acusado de ter recebido R$ 12 milhões em propina da Engevix, por meio de contratos superfaturados com a diretoria de serviços da Petrobras



De acordo com o advogado do petista, já foram protocolados recursos contra a prisão no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Papuda

Segundo a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Sesipe), José Dirceu está recolhido no bloco 5 do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Papuda.

O bloco 5 do CDP reúne internos que, legalmente, possuem direito de custódia em locais específicos, como ex-policiais, idosos, políticos, além de custodiados com formação de ensino superior.



De acordo com a Sesipe, a cela onde José Dirceu permanecerá é coletiva, com tamanho aproximado de 30 metros quadrados. O local conta com camas do tipo beliche, chuveiro e vaso sanitário.



Assim como todos os outros detentos do sistema prisional, Jose Dirceu terá direito a quatro refeições diárias – café da manhã, almoço, janta e lanche noturno – e duas horas de banho de sol.