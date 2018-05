'Dirceu já está afastado do partido há muito tempo', diz líder do PT

Para o deputado federal Paulo Pimenta (RS), a prisão não impacta na trajetória da sigla; ele fala em 'estado de exceção' durante a Lava Jato

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (RS) afirmou que a prisão do ex-ministro e um dos fundadores do PT José Dirceu em pleno ano eleitoral, não impacta a sigla. O político foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato e detido na última sexta-feira (18).



"Do ponto de vista partidário, José Dirceu já está afastado do partido há muito tempo. Não tem nenhuma repercussão para o ano eleitoral", afirmou ao Destak.



Ao ser questionado sobre o possível abalo na trajetória da sigla ao ter mais um dos nomes da cúpula encarcerado, ele afirmou que o efeito é "o contrário". "Essa prisão reforça na sociedade o sentido seletivo da Justiça", disse, lembrando os tucanos sem condenação. "A sociedade vê o Geraldo Alckmin sendo retirado da Lava Jato para ser enviado para a Justiça Eleitoral, vê o José Serra com contas na Suíça sem ser investigado, vê o Aécio Neves flagrado em vídeo, sem acontecer nada", pontua.



Ainda de acordo com o líder, os processos da Operação Lava Jato acontecem em um "estado de exceção" e criticou a prisão em segunda instância. "Qualquer pessoa é inocente até que o processo seja transitado em julgado. E essa mudança da interpretação só ocorreu pela Lava Jato. É como se nós tivéssemos uma 'Lei da Lava Jato' que se sobrepõe à Constituição Federal. Isso reforça, mais uma vez o estado de exceção", disse. Para ele, Dirceu deve conseguir liberdade. "É isso que a Constituição garante à qualquer brasileiro", disse.



Prisão

Condenado pela primeira vez pelo esquema conhecido como "Mensalão", Dirceu foi detido agora no âmbito da Lava Jato, após último recurso negado na segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Ele é acusado de ter recebido R$ 12 milhões em propina da Engevix, com o superfaturamento de contratos da Petrobras.



A sentença do ex-chefe da Casa Civil é de mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As irregularidades eram realizadas por meio da diretoria de Serviços da Petrobras, que era encabeçada por Renato Duque, já preso.