Dilma e Aécio são os favoritos dos mineiros para o Senado

Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (31) revelou que Aécio Neves e Dilma Rouseff lideram as intenções de votos para as duas vagas do Senado em Minas Gerais. A petista tem 21,5% das intenções de voto, seguida pelo senador tucano, que aparece com 15% da preferência.

Em terceiro lugar, em empate técnico, vêm o jornalista Mauro Tramonte (PRB), com 10,6 %, e o empresário Josué Alencar (PR), com 10,4% da preferência.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas de 69 municípios mineiros ente os dias 26 a 29 de julho. Conforme o levantamento, os indecisos são 20,9% do eleitorado mineiro. Os votos brancos e nulos são 22,7% para a primeira vaga e 27,5% para a segunda.



A ex-presidente Dilma Rousseff já confirmou pré-candidatura a uma vaga no Senado. Já o senador Aécio Neves deve anunciar se concorre à reeleição nesta semana. Segundo aliados, há a possibilidade de ele concorrer a deputado federal.