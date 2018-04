Dilma deverá concorrer ao Senado pelo PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) deve anunciar na tarde desta sexta-feira (6), a pré-candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff ao Senado, pelo estado de Minas Gerais. A legenda convocou ato público para às 16h na Praça da Sete, em Belo Horizonte.A previsão é de que a informação seja divulgada durante o movimento organizado para repudiar o mandado de prisão do Juíz Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Também às 16h, o petista deve se pronunciar no Sindicato dos Metalúrgicos , no ABC Paulista.A ex-presidente teria 12% das intenções de votos, de acordo com uma pesquisa feita pelo instituto Quaest, em setembro do ano passado. Na época, os entrevistadores ouviram mais de 2 mil eleitores em 189 municípios mineiros.