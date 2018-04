Dilma critica juíza e diz que até quando ficou presa na ditadura teve visita médica

A ex-presidente da República Dilma Rousseff criticou nesta quinta-feira (26) a decisão da juíza Carolina Lebbos, que negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele recebesse periodicamente uma equipe médica para realização de exames de rotina. Lula está detido desde o último dia 7, na sede da Polícia Federal em Curitiba.

"Onde irá chegar todo esse arbítrio??? Ao presidente Lula não permitem cuidados médicos. Depois dizem que não vivemos sob um regime de exceção desde o golpe de 2016. Por 3 anos estive presa na ditadura militar e presos políticos cumprindo sentença tinham assistência médica", afirmou a ex-presidente, em sua página no Twitter.

Em seu despacho negando a entrada do médico de Lula na sede da PF, a juíza Carolina Lebbos argumentou que "não há indicação de urgência". Escreveu ainda que "já solicitou informações à Superintendência da Polícia Federal , a fim de subsidiar a sua decisão".

"Que País é esse ? Um ex-presidente da República, inocente, preso, com 72 anos é diagnosticado por uma Juiza, que não se formou em medicina, que desconhece que pessoas com 70 anos tem doenças crônicas que exigem controle médico sistemático. Sem isso, não há nem emergência", afirmou Dilma.

O ex-presidente cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelo processo do triplex do Guarujá. Desde que chegou à sede da Polícia Federal, Lula só recebeu visita dos advogados e dos familiares, estes últimos em duas ocasiões. A comissão de Direitos Humanos do Senado foi a única que conseguiu entrar na sede da Polícia e conversar com o ex-presidente. Na sequência, a comissão de Direitos Humanos da Câmara teve um pedido negado, assim como todos os outros pedidos de visitas feitos à Justiça. Até o músico e compositor Martinho da Villa teve um pedido negado pela juíza.