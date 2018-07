Dias Toffoli arquiva inquérito contra deputado Bruno Araújo

Foi arquivado o inquérito aberto contra o deputado federal Bruno Araújo (PSDB-PE). Desde 2017, ele era investigado pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do parlamentar, porém, entrou com pedido de arquivamento junto ao STF. A solicitação foi aceita pelo ministro Dias Toffoli, na sexta-feira (29) e divulgada nesta segunda (2).

De acordo com as investigações, o nome do parlamentar era citado nos depoimentos de delação premiada de ex-diretores da empreiteira Obebrecht, que afirmaram ter repassado R$ 600 mil para as campanhas eleitorais de Araújo em 2010 e 2012.

Os advogados alegaram ao Supremo que a investigação não encontrou "qualquer indício de prática delitiva em desfavor" do deputado.