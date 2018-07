Dia do Amigo: veja casos em que a política acabou com a amizade

Lula e Palocci eram amigos até o ex-ministro depor contra o ex-presidente; Cunha e Dilma sentavam na mesma mesa até ele pedir o impeachment da petista

Nesta sexta-feira (20), quando se comemora o Dia do Amigo, existe ao menos um quesito em que amizade está diretamente relacionada com o interesse de poder de cada um dos envolvidos: a política. A cada momento, não são raros os casos de políticos que antes eram inimigos e que agora estão em palanques opostos e se odiando.



Nesta sexta-feira, mesmo dia em que começam as convenções partidárias no país para escolha dos candidatos à Presidência, o Destak fez uma seleção de casos em que as amizades não resistiram aos acordos políticos. Afinal, quando o poder está em questão, a regra mostra que a amizade não costuma ser a palavra que fala mais alto.



Lula e Palocci: Amigos de longa data, o ex-ministro da Fazenda de Lula chegou a ser classificado pelo ex-presidente como "um amigo e uma das pessoas mais inteligentes do país". Mas o caminho do PT mudou, e com a chegada da Operação Lava Jato, a amizade dos dois acabou tomando um banho de água fria. Preso, Palocci disse em depoimento à Justiça que Lula "fez pacto de sangue" com a Odebrecht, empresa que obtinha favorecimentos em troca de pagamentos de propina aos políticos. Hoje, Lula e Palocci estão presos, ambos acusados de receberem propinas, na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Ficam em espaços separados e nem o banho de sol é no mesmo horário, para evitar de se encontram.



Dilma e Temer: A ex-presidente da República Dilma Rousseff, reeleita para o mandato em 2014, dividiu a chapa com Michel Temer em uma aliança que foi pensada para durar oito anos de mandato. Mas como um casamento que apresentou turbulências, Temer começou a se sentir insatisfeito, reclamava da falta de atenção da petista, e se colocava como um "vice decorativo". A conversa entre ambos teve fim, mas o casamento entre presidente e vice era mantido pelas aparências exigidas pelo sistema eleitoral. Até que Temer recebeu apoio de sua bancada, e em uma estratégia encabeçada pelo então PMDB, Dilma sofreu o processo de impeachment. Temer assumiu a Presidência e ambos nunca mais se falaram.



Dilma e Cunha: A ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ) sentavam na mesma mesa e passaram cinco anos negociando votações de interesse do governo. Mas Eduardo Cunha, forte aliado de Temer, foi quem encabeçou na Câmara dos Deputados o processo que resultou no impeachment da petista. Com o mandato cassado, Dilma perdeu o cargo, mas Cunha não conseguiu se segurar. Denunciado na Operação Lava Jato acusado de receber propinas, também perdeu o mandato de deputado. Está preso em Curitiba desde 2016.



Lula e Marina: Atual pré-candidata à Presidência pela Rede Solidariedade, Marina Silva esteve no mesmo palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, ano que o petista foi eleito pela primeira vez para o cargo. Marina chegou a ser ministra de Lula, mas a relação de amizade se desfez em meados de 2013, quando a ex-senadora se aliou ao PSB do então candidato Eduardo Campos para a disputa. Desde então, caminham em sentidos opostos.



Renan e Lula: Nem tudo na política são sempre inimizadas. Renan Calheiros (MDB-AL) e Lula que o digam. A dupla, que já esteve em lado oposto, se aproximou após o impeachment de Dilma Roussef, embora Renan tenha votado pela cassação do mandato. Com Lula preso, Renan tem sido um dos líderes da campanha que pede a libertação do ex-presidente no Senado. Já fez até visita para Lula na cadeia. Além disso, transformou-se em um dos principais críticos do governo Michel Temer.