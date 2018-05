Desistência de Barbosa impacta disputa eleitoral

Apenas com a filiação ao PSB, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal carregava 10% das intenções de voto

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa anunciou ontem que não vai se candidatar à Presidência da República. A notícia frustrou as expectativas do PSB por um nome que atrairia eleitores de direita e esquerda, além de mudar o cenário da disputa. A cinco meses da eleição, o PSB admite que não terá candidato próprio.



"Acho muito difícil (ter candidato). Candidatura própria não é uma intenção simples assim, tem sua complexidade", disse o presidente do partido, Carlos Siqueira.



A possível candidatura de Barbosa era a esperança do PSB de chegar mais longe na disputa, especialmente após a tragédia que vitimou Eduardo Campos, em 2014. "A rejeição da política tem crescido sistematicamente. O Brasil precisava se oxigenar com alguém vindo de fora", disse.



O ex-ministro, contudo, nunca havia confirmado. Ao Destak, Carlos Siqueira, disse que preferiu "arriscar a dúvida". "Ele demonstrava hesitação durante todo o processo", afirmou.

A desistência não foi surpresa. "Ele me ligou muito cedo, agradeceu muito, relembrou que nós tínhamos feito um acordo. Não foi uma grande surpresa, nem foi feito nada contra o combinado".

De acordo com Siqueira, a sigla agora deve buscar uma aliança de centro-esquerda, evitando aproximação com os tucanos.



Concorrentes

Principal adversário dentro do PSB da candidatura de Barbosa, o ex-ministro Aldo Rebelo afirmou que sentiu pela desistência. Rebelo deixou o PSB e se filiou ao Solidariedade, onde já foi lançado como pré-candidato à Presidência da República. "Continuam meus amigos (PSB) . Eu tenho um respeito grande por eles e pelo Joaquim [Barbosa].Eu só não queria participar da campanha dele, não era o meu projeto", disse.



Pesquisa Datafolha de abril apontou Barbosa na 3ª e 4ª posição nas intenções de voto (10%), em uma disputa sem Lula, que lidera as intenções, mas está preso em Curitiba. Sem o petista, Bolsonaro (PSL), recém denunciado por racismo no Supremo Tribunal Federal, e Marina Silva (Rede) dividem a liderança - com 17% e 15,5%, respectivamente.