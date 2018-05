Desembargador manda soltar ex-ministro Henrique Eduardo Alves

O desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal (TRF1) determinou no final da tarde desta quinta-feira a liberdade ao ex-deputado federal e ex-ministro Henrique Alves (MDB). Alves foi preso em junho do ano passado em Natal pela Operação Manus, que apura desvios nas obras de construção da Arena das Dunas. A arena, sede da Copa do Mundo de 2014 na capital do Rio Grande do Norte, teria sido alvo de fraudes que desviaram R$ 77 milhões.





Com a decisão, o político passa a cumprir prisão domiciliar. Entre as medidas cautelares que foram estabelecidas estão a entrega do passaporte à Justiça e a proibição de manter contato com outros investigados no processo.A investigação é um braço da Operação Lava Jato,e foi baseada em investigações decorrentes da quebra dos sigilos bancário e fiscal do envolvido e dos depoimentos de delatores da empreiteira Odebrecht, homologados em janeiro pelo Supremo.