28.04.2018 14:11

Em nota ao STJ, Ney Bello afirma que atitude do juiz é "inimaginável num Estado Democrático de Direito"

O desembargador federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região enviou nota ao Superior Tribunal de Justiça, neste sábado (28) em que classifica como "intolerável" a decisão do juiz Sérgio Moro de seguir com a extradição de Raul Schmidt, que se encontra em Portugal.



Moro pediu que a liminar concedida pelo juiz federal Leão Aparecido Alves, que suspendia a extradição até o julgamento do mérito do habeas corpus, fosse revogada e determinou que o Ministério da Justiça dê continuidade à extradição do empresário acusado de operar propina em esquema de corrupção na Petrobras.



"É inimaginável, num Estado Democrático de Direito, que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça sejam instados por um juiz ao descumprimento de decisão de um Tribunal, sob o pálido argumento de sua própria autoridade", diz a nota.



Na sexta-feira (27), o juiz Sérgio Moro afirmou que possui a competência para o caso, que vinha tramitando em sua vara, e que a situação está fora da jurisdição do TRF1. "Espera-se, com todo o respeito, a revogação imediata da liminar, por incompetência absoluta e usurpação da competência deste Juízo e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região", afirmou Moro.



Ainda na nota ao STJ, Ney Bello afirma "que conflitos entre magistrados são normais e fazem parte do dia a dia dos operadores do direito. O que é intolerável é o desconhecimento dos princípios constitucionais do processo e das normas processuais penais que regem estes conflitos, sob o frágil argumento moral de autoridade, e em desrespeito ao direito objetivo. A instigação ao descumprimento de ordem judicial emitida por um juiz autoriza toda a sociedade a descumprir ordens judiciais de quaisquer instâncias, substituindo a normalidade das decisões judiciais pelo equívoco das pretensões individuais".