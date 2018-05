Deputado federal Rômulo Gouveia morre na Paraíba

O deputado federal e presidente do PSD da Paraíba, Rômulo Gouveia, morreu na madrugada deste domingo (13) vítima de um infarto fulminante. Ele estava na cidade de Campina Grande (PB).

Ele estava internado no Hospital da Santa Clara tratando uma infecção urinária. Segundo a assessoria de Gouveia, por volta das 2h da madrugada sentiu fortes dores e foi levado ao Hospital Antonio Targino. Durante 30 minutos a equipe médica tentou reanimá-lo mas não obteve sucesso.

Gouveia tinha 53 anos de idade, foi vereador de Campina Grande, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, vice-governador do estado e deputado federal.

Por meio de nota, o presidente do partido de Gouveia, Gilberto Kassab, manifestou pesar pela morte do deputado: "muito triste e chocante a perda de um dos nossos mais queridos homens públicos. O nosso fraterno amigo, com brilhante carreira na vida pública, já deixa saudades."