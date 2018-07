Deputado estadual Bernardo Ribas Carli morre em acidente de avião

O piloto e o copiloto também morreram na queda da aeronave no município de Paula Freitas, no sul do Paraná

O deputado estadual Bernardo Ribas Carli (PSDB-PR), de 29 anos, morreu neste domingo (22), vítima de acidente aéreo no município de Paula Freitas, no sul do Paraná. O piloto e o copiloto também morreram na queda da aeronave.

Em nota, o PSDB lamentou a morte do parlamentar. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou que as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil e da Polícia Científica prestou atendimento no local do acidente do avião Modelo Seneca prefixo PR-DMC.

Segundo a Secretaria de Segurança, diante da complexidade do acidente, foram deslocadas equipes de Curitiba do IML, como odontologistas, para reforçar o trabalho de identificação das vítimas.

A Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial que vai tramitar paralelamente às apurações pelos órgãos da aviação Civil.

Eleições

Pré-candidato à reeleição neste ano, Bernardo Ribas Carli nasceu em Guarapuava, no interior do Estado. Aos 29 anos, estava no segundo mandato como deputado estadual. Bernardo era filho de Fernando Ribas Carli, que foi prefeito de Guarapuava por três mandatos, deputado federal, deputado estadual e chefe da Casa Civil do Paraná.