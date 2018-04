Deputado Arthur Lira é denunciado pela PGR

Denuncia feita pela procuradora Raquel Dodge pede que o Supremo Tribunal Federal (STF) casse o mandato do parlamentar

A Procuradoria Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado federal Arthur Lira (PP/AL) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No documento, a procuradora Raquel Dodge pede a perda do mandato do político, que é o atual líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados.



Segundo a denuncia, Lira teria recebido em fevereiro de 2012 mais de R$ 100 mil, em espécie, ofertada pelo então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), Francisco Colombo. O dinheiro foi recebido, no Aeroporto de Congonhas, pelo assessor parlamentar Jaymerson José Gomes que, segundo apontaram as investigações, foi enviado à capital paulista pelo deputado.



Jaymerson, ainda no aeroporto, teria escondido a quantia pelo corpo e ao tentar embarcar de volta para Brasília foi preso pela Polícia Federal, de acordo com a PGR. Além da perda de mandato, Raquel Dodge requer que o parlamentar repasse aos cofres públicos pouco mais de R$ 600 mil como ressarcimento e indenização por danos morais coletivos decorrentes da prática criminosa.



A denuncia da Procuradoria está inserida no contexto da Operação Lava Jato, mais precisamente no esquema criminoso revelado pelo doleiro Alberto Youssef, operador financeiro pelo Partido Progressista. Em outra denúncia apresentada pela PGR, em setembro do ano passado, o colaborador Youssef revelou que o deputado Arthur de Lira, juntamente como seu pai, Benedito de Lira, exerciam influência nas sucessivas gestões da CBTU, inclusive na de Colombo.



Procurado, Arthur Lira informou que não foi notificado da denúncia, mas reitera que já demonstrou à Polícia Federal a inexistência de qualquer fato criminoso.