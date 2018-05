Denúncia contra governador de Minas Gerais perde sigilo

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin retirou o sigilo da denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT). Além de Pimentel, outras seis pessoas também foram denunciadas por supostos crimes de omissão e falsidade na prestação de contas da campanha eleitoral de 2014. O MPF acusa Pimentel de omitir o recebimento de R$ 3,2 milhões. O recursos teria vindo de empresas dos grupos JHSF e Gomes de Almeida.



A denúncia foi oferecida em março deste ano pelo vice-procurador geral da República, Luciano Mariz Maia. Na peça, o MPF sustenta que "ao lado da campanha corria uma estrutura paralela de arrecadação de fundos e custeio de despesas" mediante dinheiro vivo e transações bancárias dissimuladas.