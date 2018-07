Dentro da prisão, Lula discute plano de governo com Haddad

Ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad esteve com Lula na tarde desta quarta (25); registro da candidatura à Presidência será feita dia 15 de agosto

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad afirmou na tarde desta quarta-feira (25) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou um programa de governo a um grupo de apoiadores e está "satisfeito" com o resultado. Haddad esteve com o ex-presidente nesta tarde, na sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde Lula está preso desde abril, para discutir o plano de governo.

Lula é pré-candidato do PT à Presidência da República. O PT prepara um ato para o dia 15 de agosto, em Brasília, para o registro da candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Viemos discutir etapas do registro da candidatura e estamos tomando todos os procedimentos para no dia 15 levar o registro da candidatura com uma argumentação sólida, no sentido de garantir o registro da candidatura do presidente", afirmou Haddad, que é um dos nomes cotados para substituir Lula caso o ex-presidente não possa concorrer.

De acordo com o ex-prefeito, ainda amanhã um novo encontro com Lula será realizado para que possam definir novos pontos do plano de governo que será apresentado.

"No mais, muita animação do Lula com o programa de governo. Ele está muito animado com a ideia de que estamos colocando o programa na rua , o debate está animado, ideias novas, avançadas e muito distinto do que está sendo defendido pelas demais candidaturas", afirmou.