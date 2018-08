DEM sacramenta apoio a Alckmin e diz que será 'decisivo na vitória'

Convenção do partido ocorre em Brasília nesta quinta-feira; 'não é hora de aventuras', afirma presidente do partido

Em convenção realizada na manhã desta quinta-feira (2) em Brasília, o Democratas (DEM) sacramentou o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência da República, e afirmou que se considera um partido "decisivo" ém uma eventual vitória do tucano na disputa eleitoral.



"Seremos decisivos na sua vitória Geraldo Alckmin. E sabemos que seremos decisivos ao deu lado, no governo do Brasil", afirmou o presidente nacional do partido, ACM Neto.



Integrante do chamado Centrão, grupo de partidos que tem maioria dos votos na Câmara dos Deputados, o DEM é um dos articuladores na busca de um vice para Geraldo Alckmin. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que chegou a ser pré-candidato do partido na disputa, não está entre os cotados para o cargo porque vai concorrer à reeleição. O presidente nacional da legenda elogiou a sensatez e tranquilidade de Rodrigo Maia para costurar uma grande articulação politico partidária.



"Concluímos que para trazer de volta a paz e a esperança, devemos investir na experiência (de Alckmin). Não é hora para aventuras", afirmou.



A busca do DEM e dos partidos do Centrão segue sendo um nome para ser vice de Alckmin. Para isso, precisa ainda precisa apaziguar as disputas internas para definir quem vai ficar com a indicação de vice. A expectativa é que o grupo empurre a decisão para a data limite da realização das convenções, dia 5 de agosto. O próprio Alckmin tem afirmado que não tem pressa na escolha, e que o nome deverá sair apenas no último dia.



"Tenha certeza que esta estrutura será muito importante, junto com os outros partidos, para elegê-lo. Mas não basta eleger um bom presidente. Precisamos eleger bancadas fortes", afirmou Rodrigo Maia.