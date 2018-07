DEM reforça o coro por Aldo Rebelo como vice para Alckmin

Ex-ministro de Lula e agora filiado ao Solidariedade, Aldo afirmou que não 'não está tentando ser vice de ninguém'

Em uma eleição de alianças imprevisíveis, Aldo Rebelo (SD), ex-ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tornou-se um dos principais nomes cotados para formar a chapa encabeçada por Geraldo Alckmin (PSDB). A busca é por um nome que atinja o eleitorado que o tucano não alcança, nas regiões Norte e Nordeste.



A chapa atípica, ainda em negociação, representaria ao Centrão um equilíbrio necessário para viabilizar as chances de vencer a disputa e uma união ao grupo que estava dividido entre nomes da esquerda e da direita. Nordestino, Aldo Rebelo representa a posição de centro-esquerda e o regionalismo que falta no discurso de Alckmin, que ronda os feitos no governo do estado de São Paulo.



O DEM está no centro das negociações do grupo, que inclui ainda o PP, PR, PRB além do Solidariedade. Aldo é visto como um dos mais "viáveis" até pelo ex-ministro da Educação de Temer, Mendonça Filho (DEM-PE), que chegou a ser cotado como vice do tucano. A posição que ele define como "percepção do imaginário popular de complementação" teria de vir de outro partido.



Silêncio

Antes de se resguardar devido à aliança do Centrão pela pré-candidatura tucana, o Rebelo já cogitava se unir a "adversários, mas sem deixar de "honrar" a participação no governo petista.



Em entrevista concedida ao Destak ainda como pré-candidato, Aldo falou sobre unir interesses. "Sou a favor de alianças até entre adversários. É disso que o Brasil precisa para superar essa polarização", defendeu. Para Aldo, a população visa o resultado.



"O desempregado não quer saber se o emprego virá pela mão da esquerda, da direita ou do centro. Quer trabalhar para sustentar a família", afirmou Aldo.

Aldo afirmou ainda que o PT tem potencial este ano. "O ex-presidente Lula pode transferir um elevado índice de votos ao candidato que apoiar. Essa transferência é o reconhecimento popular de que seus governos, dos quais tive a honra de participar".



'Missão cumprida'

Embora seja cotado para vice, Aldo Rebelo afirmou ontem ao Destak, que "não está tentando ser vice de ninguém". A declaração foi dada em rede social. Por meio de um vídeo, publicado também na rede, Aldo ainda disse que considera cumprida sua missão.



"Com o anúncio do apoio do Solidariedade ao ex-governador Geraldo Alckmin, considero cumprida a minha missão, e prosseguirei defendendo os sagrados interesses da nação", afirmou.



Apesar da resistência, o Solidariedade espera confirmar o nome de Rabelo como vice de Alckmin até este sábado, quando ocorre a convenção do partido. Os líderes do DEM, que também defendem a indicação de Rabelo, alegam "não ter pressa" para a escolha.



Alckmin tinha como favorito à indicação Josué Gomes (PR), filho de José Alencar, ex-vice de Lula. O PT interferiu pressionando por uma rejeição, assim como a mãe do político. Em carta pela desistência, ele afirmou defenderá a campanha tucana. Para Alckmin, a definição do vice pode ser anunciada até 4 de agosto.