Delúbio é transferido para penitenciária no Paraná

Delúbio Soares - ex-tesoureiro do PT condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro – foi transferido para o Complexo Penitenciário de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), nesta quarta-feira (20).

Ele cumpria pena na carceragem da Polícia Federal em São Paulo desde o último dia 24, quando se apresentou para cumprimento de uma ordem de prisão expedida pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos em primeira instância da Operação Lava Jato.

A defesa havia solicitado que ele cumprisse pena em Brasília, onde moram seus familiares, mas o pedido foi negado. O advogado Pedro Paulo de Medeiros, que representa o ex-tesoureiro diz que recorrerá da decisão.

"A defesa de Delúbio Soares registra seu inconformismo, agora não apenas com a injusta condenação por lavagem de dinheiro que nunca praticou, baseada somente em delações nunca comprovadas, mas também com a inconstitucional, ilegal e desumana determinação de que cumpra pena longe de sua família, que mora em Goiás e Brasília, em regime fechado na cidade de Curitiba, quando o previsto em lei seria o semiaberto", informou o defensor, em nota.

O ex-tesoureiro do PT foi condenado no ano passado, no desdobramento de uma ação que também condenou o pecuarista José Carlos Bumlai e diretores do Banco Schahim. Ele foi implicado por um empréstimo fraudulento de R$ 12 milhões concedidos pelo banco Schahin a Bumlai, mas sempre negou envolvimento no caso.