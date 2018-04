Delegado que pede que Lula vá para prisão militar fez protesto chamando ex-presidente de 'ladrão'

Algacir Mikalovski, que defendeu a transferência de Lula, estava sábado na frente da Polícia Federal gritando 'o ladrão chegou', em Curitiba

O delegado Algacir Mikalovski, que representa o sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Paraná, estava na frente da sede da Polícia Federal no sábado (7) à noite, gritando 'o ladrão chegou', exatamente no momento em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegava à sede da Polícia Federal para começar a cumprir pena.



Em sua página no Facebook, o delegado postou um vídeo do exato momento em que um grupo de manifestantes que defende a prisão do petista comemorava em frente à Polícia Federal, em Curitiba, a chegada do ex-presidente. Lula está desde sábado na sede da polícia, onde cumpre pena de 12 anos e um mês de detenção pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



"O ladrão chegou. O ladrão chegou", cantavam os manifestantes no vídeo postado pelo delegado. O grupo também gritava palavras ofensivas ao ex-presidente.



Na postagem do vídeo, o delegado ainda complementou: "Orgulho de fazer parte da Polícia Federal e ser Paranaense. Para o brasileiro comum, a imagem que ficou da prisão de Lula é a de um covarde que não respeita a lei e não tem vergonha de se esconder atrás da falecida esposa e da militância", disse,



Nesta quarta-feira, o sindicato dos Delegados de Polícia Federal encaminhou um ofício para a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Paraná onde solicitou a transferência imediata do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da sede da PF em Curitiba. No documento, a entidade argumentou que o político fique preso em um local onde não traga ''transtornos e riscos à população e aos funcionários da corporação''. A solicitação do delegado foi para que Lula seja levado para uma prisão militar.



"Sugerimos as instalações, pode ser uma instituição militar ou uma unidade prisional do estado. Isso tem de ser decido pelo juiz responsável pela pena", afirmou o delegado.



Em outro vídeo postado há dois anos, o delegado discursou em cima de um carro de som do Movimento Brasil Livre, pedindo a renúncia da ex-presidente Dilma Rousseff, que deixou o cargo após processo de impeachment.



"Eu tenho certeza que você que está aqui não apoia quem descumpre a lei, quem intimida juiz", gritou o delegado, sob aplausos da multidão.