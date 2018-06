Delações de Joesley e outros três empresários da J&F podem ser revogadas

Ministro Edson Fachin ordenou coleta de provas de defesa e acusação. Depois, levará questão ao plenário do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, nesta quarta-feira (27), a coleta de provas sobre as delações premiadas de quatro executivos da J&F. Por determinação do ministro Edson Fachin, depois dessa fase, a rescisão do acordo será levada para análise do plenário da Corte. Assim, Joesley Batista, Wesley Batista, Ricardo Saud e Francisco de Assis podem ter os acordos de delação rescindidos.

Em setembro do ano passado, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a rescisão das delações, alegando omissão e má-fé dos empresários, que eriam deixado de informar sobre suposta orientação do ex-procurador Marcello Miller á J&F nas negociações, enquanto ainda integrava o Ministério Público. Desde então, há impasse entre defesa e acusação, mas não havia perspectiva de julgamento sobre a validade dos acordos.

Fachin determinou que advogados de defesa e a Procuradoria Geral da República (PGR) especifique as provas que pretendem produzir em cinco dias. Em caso de depoimento de testemunhas, também devem indicar os nomes e endereços.

As delações dos empresários da J&F foram fechadas há mais de um ano e validadas por Fachin em maio de 2017. Desde o início, os acordos geraram críticas, uma vez que os delatores receberam imunidade penal, sem poder ser denunciados ou responder a processos na Justiça.

As delações originaram a Operação Patmos, deflagrada em 18 de maio de 2017 para coletar indícios de supostos repasses ilegais da J&F para o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e para o presidente Michel Temer. Joesley havia gravado uma conversa com o presidente, na qual, segundo a PGR, eles trataram sobre comprar o silêncio de presos da Lava Jato. E a Polícia Federal gravou um auxiliar do presidente, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (MDB-PR), saindo de restaurante com uma mala com R$ 500 mil após recebê-la de Ricardo Saud.

As acusações da J&F viraram denúncia formal da Procuradoria contra Aécio, que se tornou réu em ação penal no STF, e duas denúncias contra Temer, que teve os processos suspensos por decisão da Câmara. Ambos negam as acusações.