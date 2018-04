Delação de Palocci pode gerar elementos novos contra Lula

Acordo foi feito com a Polícia Federal, mas precisa ser homologado pela Justiça para ter validade de prova

O acordo de delação premiada firmado entre o ex-ministro Antônio Palocci e a Polícia Federal pode trazer novos elementos ao juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, que coordena as investigações por vantagem indevida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A delação ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



A delação ganha força já que Moro ficou impedido, pelo STF, de usar as colaborações da Odebrecht nos processos que tramitam contra Lula em Curitiba. Palocci está preso desde setembro de 2016 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Em depoimentos prestados à Lava Jato em setembro de 2017, o ex-ministro narrou episódios que citam o ex-presidente e que haviam sido confirmados em delação de executivos da Odebrecht.



Entre os fatos que podem voltar a ser expostos estão a "conta Amiga" - criada pela Odebrecht para bancar despesas de Lula, segundo o ex-ministro; informações sobre o sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula.



Moro reafirma continuidade de investigações no Paraná

O juiz Sérgio Moro negou ontem a condução dos autos dos dois processos contra o ex-presidente Lula para São Paulo. Ele ressaltou que a apuração começou "muito antes" da disponibilização dos testemunhos da Odebrecht e "tem por base outras provas além dos referidos depoimentos".



A deliberação foi sobre um pedido da defesa do petista, que solicitou o envio dos processos do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, que tramitam no Paraná, à Justiça Federal de São Paulo.



Na terça-feira (24), a Segunda Turma do STF decidiu que as delações da Odebrecht, sob responsabilidade de Moro, fossem encaminhadas à capital paulista.



Para o advogado Cristiano Zanin, que representa Lula, a negativa de Moro demonstra que o juiz "pretende abrir um incidente processual para decidir se o STF agiu corretamente".